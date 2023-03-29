مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. طلاق مي كساب يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر قناة dmc، أحداثا مثيرة بعد طلاق مي كساب «ثريا» من جعفر العمدة في وسط الشارع، إذ أثارت حالة من التعاطف الشديد على السوشيال ميديا.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة السادسة

وتضمنت أحداث الحلقة الـ6 مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، بذهاب جعفر العمدة للشخص الذي ادعى أنه وجد نجله، بعد 19 سنة، وبعد أن اكتشف أنه ليس نجله الحقيقي، وعلم أنه ادعى ذلك من أجل الحصول على الأموال، وضربه وعرف منه أنه فعل كل ذلك بتعليمات من بلال شامة.

هل تعود ثريا لجعفر العمدة في الحلقة السابعة؟

وقبلت «ثريا»، يد كارم فتح الله، من أجل معرفة مكان تواجد ابنها، ورفع صوته عليها وشاهد أهالي المنطقة، وحضر جعفر العمدة وطلقها في وسط الشارع، وسط حالة من الذهول التام، وبدأت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي، هل تعود ثريا لجعفر العمدة بعد طلاقها خلال الحلقة السابعة؟

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ويعرض مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً، طوال شهر رمضان، وتعرض مرتين في الإعادة، وموعد المرة الأولى في تمام الساعة الـ 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً يوميا.