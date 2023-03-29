تحرير 24 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في 3 مراكز بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز «كوم حمادة - كفر الدوار - المحمودية»، لتشديد الرقابة على السلع التموينية ومتابعة الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات في كفر الدوار عن ضبط 7 مخابز لعدم إعلان الأسعار، ومخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركز كوم حمادة جرى تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ضبط خبز ناقص الوزن

وفي مركز المحمودية، جرى ضبط مخبز أنتج خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم نظافة أدوات العجن، وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.