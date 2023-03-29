دار الإفتاء توجه تحذير عاجل: الإرهاق نتيجة الصوم «ليس مبررا للتكاسل»

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بشأن الإرهاق نتيجة الصوم وتكاسل بعض المسلمين نتيجة الصيام في شهر رمضان المبارك، مطالبا جميع المواطنين ببذل الجهد اللازم في أداء العمل.

دار الإفتاء تعلق على الإرهاق نتيجة الصوم

وبخصوص الإرهاق نتيجة الصوم، قالت دار الإفتاء المصرية: «الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل عن أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده في أداء عمله».

هل يجوز الإفطار في رمضان عند الإرهاق

وحول الإرهاق نتيجة الصوم، أوضحت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» بأنه يجب على المسلمين تلاوة وختم القرآن في رمضان قائلا: «تُستحَبُّ مدارسة القرآن الكريم وتلاوته وختمه في رمضان، لما ثبت أن جبريل -عليه السلام- كان يلقى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم في كل ليلة من رمضان فيُدارِسه القرآن»‏.

الأزهر يعلق على الإرهاق نتيجة الصوم

وعن الإرهاق نتيجة الصوم في رمضان، كان قد تلقى الشيخ عبد القادر الطويل عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية خلا بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» وكان نصه: «هل يجوز الإفطار في رمضان لمجرد الشعور بالإرهاق؟»

ورد عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف قائلا: «من الطبيعي أن يشعر الإنسان أثناء الصيام بالإرهاق، فهذا الأمر لا يبيح للمسلم أن يفطر».