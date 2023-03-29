محافظ أسيوط يوجه بتكثيف القوافل والندوات الثقافية في القرى والنجوع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية مواجهة الزيادة السكانية بكل الطرق الممكنة خاصة غير التقليدية منها والتعامل مع القضايا السكانية باعتبارها قضية أمن قومي، ما يظهر جليًا في الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن تنفيذًا للاستراتيجية القومية للسكان وفقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق معدلات كثافة سكانية منخفضة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخصائص السكانية ومحاربة البطالة والتوسع في فرص الاستثمار، وتحقيق الجذب السكاني بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاءه بكتبه بديوان عام المحافظة بكل من محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة وأعضاء المجلس القومي والوحدة بالمحافظة وذلك لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظة وتقييم الوضع الراهن وتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان.

استعراض الأنشطة والفاعليات

وتضمن اللقاء بحسب البيان استعراض للأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية ومعوقات العمل لمواجهتها وإزالتها فضلاً عن الموقف السكاني الحالي بالأرقام والإحصائيات الرسمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التي تنفذ خلال الفترة القادمة كما تناول اللقاء قرارات إنشاء ودور واختصاصات كل من وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان في هذا الملف الهام.

المعلومات الطبية الصحيحة

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف القوافل والندوات التثقيفية والإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة والعمل على أرض الواقع بالقرى والنجوع لرفع وعي المواطنين خاصة القرى الأعلى في نسبة المواليد والتوعية الصحية وتنظيم الأسرة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية والاستفادة من تنفيذ كافة البرامج الخاصة بالسكان كبرنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والمبادرات التي تنفذ.

وأشار إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مزيد من الفعاليات والأنشطة السكانية بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مع الجهود المبذولة من الحكومة لخفض معدلات النمو السكاني من خلال البرامج والخطط التي يجرى تنفيذها لمواجهة الزيادة السكانية والتي تؤثر على معدلات الانجاز وتحقيق التنمية، ما يحول دون إحساس المواطنين بارتفاع معدلات النمو.