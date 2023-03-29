موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 يرغب الآلاف من الصائمين في سابع أيام شهر رمضان الكريم، في معرفة عدد الساعات والدقائق المتبقية على تناول الإفطار ورفع الأذان، بعد صيام أكثر من 13 ساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين في الساعة 6:09 مساء.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في سوهاج

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأربعاء 29-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالآتي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:23 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:09 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:24 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء في محافظة سوهاج 29-3-2023 لليوم السابع في شهر رمضان الكريم 13 ساعة 46 دقيقة.

وفي نفس السياق، كانت «أوقاف سوهاج» أنهت المدرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وجرى تجهيز المساجد في النجوع والقرى والمدن بالمحافظة لاستقبال المواطنين المصلين.

استعداد جميع الإدارات في جميع المركز والقرى

وكان قد عقد الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة أوقاف سوهاج، لقاء مع أئمة الأوقاف، ومديري الإدارات في جميع المراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز والقرى لاستقبال شهر رمضان المعظم.

تجهيز جميع المساجد لاستقبال المصلين

وأشار وكيل وزارة أوقاف سوهاج إلى أن شهر هذا الشهر الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في الجهد والعمل، في تجهيز المساجد كل لاستقبال ضيوف الله في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.