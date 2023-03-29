يحرص المواطنين في محافظة قنا، في سابع أيام شهر رمضان الكريم، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا اليوم الأربعاء 29-3-2023، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في قنا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة ، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في يوم الأربعاء بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:21 صباحا

الظهر: 11:54 صباحا

العصر: 3:23 مساء

المغرب: 6:04 مساء

العشاء: 7:20 مساء

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء الساعة 4 و21 دقيقة صباحا.

موعد أذان الظهر في قنا اليوم

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الظهر في قنا اليوم الأربعاء الساعة الحادية عشر و54 دقيقة صباحا.

موعد أذان العصر في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان العصر في قنا اليوم الأربعاء الساعة 3 و23 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء الساعة 6 و4 دقائق مساء.

موعد أذان العشاء في قنا اليوم

وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الأربعاء الساعة 7 و20 دقيقة مساء.

وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة قنا، إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.