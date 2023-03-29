منتخب مدارس الإسكندرية للصم يحقق المركز الثالث في بطولة لكرة القدم

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، انتهاء منتخب تعليم الإسكندرية، وعودتهم من المشاركة في بطولتي كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة للصم وضعاف السمع، والتي أُقيمت في المدينة الشبابية بالأقصر في 21 مارس الجاري، وحصول تعليم الإسكندرية على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ليستمر حصاد طلبة مدارس الإسكندرية للبطولات الفردية والجماعية.

الاهتمام بذوي الهمم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، اليوم الأربعاء لـ«الوطن» إن القيادة السياسية تولي اهتمامًـا كبيرًا بذوي الهمم والقدرات الخاصة، وتوجه بمشاركتهم في الأنشطة التربوية المختلفة «رياضية ، وفنية، وموسيقية، ومسرحية، واجتماعية»، وذلك لتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، فهم يملكون طاقات كامنة يجب إستثمارها، مشيداً بمشاركة الطلاب، وإشراف المعلمين وجميع القائمين على التربية الخاصة والحصول على المركز الثالث بمنافسة قوية مع منتخبات جميع المحافظات.

دعم الأنشطة

وأوضح أن تعليم الإسكندرية بكل إداراتها التعليمية مستمرون فى دعم الأنشطة المختلفة، وهناك خطة متكاملة لرعاية هؤلاء الموهوبين خلال فترة الإجازة الصيفية وجري التنبية على كافة الإدارات التعليمية بالإسكندرية برعاية الموهوبين فى مختلف المجالات وتقديم الدعم اللازم لهم، لأن الأنشطة ترفع من وعي الطلاب وتنمي قدراتهم لنضمن لهم مستقبل أفضل فى مصر الجديدة، مع الاهتمام برعاية المواهب والعمل علي دعمهم نفسياً ومعنوياً لمواصلة التفوق في الألعاب الرياضية والجانب التعليمي.