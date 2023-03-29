كوريا الجنوبية تستضيف «قمة من أجل الديمقراطية»

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في بيان مع الولايات المتحدة، إنّ كوريا الجنوبية ستستضيف قمة للديمقراطية اليوم، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

أمريكا وكوريا تشتركان في روابط عميقة

وبحسب ما ذكر في البيان: «تشترك الولايات المتحدة وجمهورية كوريا في روابط عميقة، متجذرة في قيمنا الديمقراطية المشتركة واحترامنا لحقوق الإنسان، ونحن ملتزمون بزيادة تعزيز روابطنا السياسية والاقتصادية والأمنية والشعبية القوية».

ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة للقمة الثانية اليوم، والتي تضم 120 دولة وجماعات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا، وذلك في حدث يقول النقاد إنّه يوضح التقدم المتوقف الذي أحرزته إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كمحور لسياستها الخارجية.

وتستضيف القمة الثانية الولايات المتحدة وكوستاريكا وزامبيا وهولندا وكوريا الجنوبية، ولم يتضح على الفور متى ستعقد القمة المقبلة أو ما إذا كانت الدول الأخرى ستشارك في استضافة الاجتماع.