محلل عسكري: كوريا الشمالية انضمت إلى نادي الدول النووية الرائدة

اعتبر المحلل العسكري ورئيس تحرير مجلة «الدفاع الوطني» الروسية، إيغور كوروتشينكو، أن كوريا الشمالية حققت تقدما غير مسبوق في برنامجها الصاروخي النووي وأصبحت قوة عسكرية رائدة في هذا المجال، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء.

كوريا الشمالية: مستعدون لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت

وفي وقت سابق اليوم، شدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على أن بلاده يجب أن تكون على أهبة الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان، مشيرا إلى زيادة إنتاج المواد النووية مع تعزيز إنتاج الأسلحة النووية الفاعلة.

وقال «كوروتشيتكو»: «اليوم تعمل بيونغ يانغ على إنتاج كميات كبيرة من أحدث الأسلحة التي تم اختبارها مؤخرا، وأصبحت كوريا الشمالية تلبي بالفعل معايير القوة العسكرية الحديثة، على الأقل في مجال الأسلحة والصواريخ النووية»، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، أن الصناعة الدفاعية في كوريا الشمالية قادرة على أداء المهام التي كلفتها بها قيادة البلاد.

كوريا الشمالية حققت نجاحا غير مسبوق

وأشار المحلل العسكري إلى أن الصناعة والعلوم في كوريا الشمالية تمكنت من تحقيق نجاح غير مسبوق لدولة تخضع لعقوبات منذ سنوات عديدة، موضحا أنه من الأدلة على إنجازات المجمع الصناعي العسكري في كوريا الشمالية، إنشاء نظام صاروخي أرضي متنقل خاص بها، بصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن «بوينغ يانغ» تمتلك أنواعا جديدة أخرى من حاملات الأسلحة النووية الكورية الشمالية، بما في ذلك نظير للغواصة النووية المسيرة الروسية «بوسيدون».

ومع ذلك، قال المحلل العسكري الروسي، بحسب تعبيره، إن برنامج الصواريخ النووية لكوريا الشمالية لا يدل على خطط «بيونغ يانغ» لأن تكون مبادرة في شن حرب، مضيفا أن البنية العسكرية للدولة تحمل في المقام الأول طابعا رادعا.