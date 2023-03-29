ضبط مسؤولي شركتين سياحيتين بكفر الشيخ بتهمة مزاولة النشاط دون ترخيص

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى إلتزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

فقد تمكن قطاع شرطة السياحة و الآثار من ضبط (المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين - الكائنتان بمحافظة كفر الشيخ) لقيامهما بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

بمواجهتهما أقرا بمزاولتهما النشاط السياحى بدون ترخيص ، كما تم ضبط مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.