ضبط 750 عبوة صواريخ وألعاب نارية و30 مخالفة متنوعة بحملة مفاجئة بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية الطب البيطري، من ضبط عدة مخالفات، بجانب ألعاب نارية وصواريخ، بدائرة مركزي كفر الزيات وزفتي.

حملات تفتيشية موسعة

تلقي المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إخطار من مديري الإدارات التموينية بمركز ومدينة كفر الزيات ومركز زفتي، يفيد بضبط كميات من الألعاب النارية، وعدد من المخالفات، وذلك أثناء جولة لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق لمكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة.

أسفر المرور المفاجئ بدائرة مركز كفر الزيات وقد عن ضبط الآتي.

- تحرير 6 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12_14_14.5_15_11_17)جرام لمخابز بلدية بناحية الدلجمون.

- تحرير 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية قرى بلشاي وابيج ودلبشان.

- تم ضبط المسؤول عن أحد محلات بيع الأدوات المكتبية بمدينة كفر الزيات لحيازته بغرض البيع 750 عبوة صواريخ وألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع وتم ضبط هذه الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المضبوطات بمركز زفتي

وجرى تحرير 2 محضر مواصفات، و7 محاضر إثبات مبيعات وهمية، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي لسجائر كليوباترا، و3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة، تحرير 5 محاضر شهادات صحية لمجموعة من الجزارين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.