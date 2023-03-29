يسعى المواطنون إلى معرفة موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذلك بالتزامن مع سابع أيام شهر رمضان، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى، طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم

وفى هذا الصدد يستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في البحيرة ، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

ويأتي موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأربعاء 29-3-2023، في تمام الساعة 6:14 دقيقة بفارق دقيقة عن موعد أذان المغرب أمس الثلاثاء 28-3-2023.

موعد صلاة المغرب في البحيرة

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام في البحيرة، سابع أيام رمضان، فتبلغ 14 ساعة و12 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات أمس.

وجاءت إمساكية سابع أيام شهر رمضان في البحيرة الذي يوافق 29-3-2023 طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية، كالآتي:

فجر 4:24 صباحا

ظهر 12:02 مساءً

عصر 3:33 مساءً

المغرب 6:14 مساءً

عشاء 7:33 مساءً

موعد الإفطار اليوم في البحيرة الأربعاء 29-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم في البحيرة الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 6:15 دقيقة، والذي اختلف بمعدل دقيقة عن أمس الثلاثاء.