«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس اليوم.. رياح شديدة وعودة الأمطار 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات طقس الإسكندرية اليوم، إذ انخفاض درجات الحرارة مع عودة الأمطار الخفيفة التي تصل إلى متوسطة في توقيتات مختلفة، مشددة على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، يشهد تقلبات جوية مع عودة سقوط أمطار، وانخفاض درجات الحرارة التي تسجل التالي: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

ارتفاع أمواج بحر الإسكندرية

وأكدت الهيئة أنه يوجد إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط؛ حيث متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربي يومي الأربعاء والخميس على مسطح البحر المتوسط، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية

وأشار التقرير الرسمي من هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم بنسبة من 30%.

نشاط رياح على الإسكندرية

وتتراوح سرعات الرياح على متوسط البحر المتوسط ما بين 50 الي 70 كم / ساعة، كما تزداد سرعة هباتها وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.