طقس الإسكندرية غدا.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%

يكون طقس الإسكندرية غدا الأحد معتدلًا، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وتتوقع الهيئة وجود شبورة مائية صباحًا، وأن تكون الرياح نشطة أحيانًا، وتبلغ سرعتها 34 كيلو متر في الساعة، وأن تكون اتجاهها شمالية غربية، وأن تكون السحب غائمة جزئيًا، كما تتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن تبلغ ارتفاع الموج به بين 1.5 و2 متر، وذلك ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

استمرار حالة الاستعداد مع طقس الإسكندرية غدا

وتستمر حالة الاستعداد في شركة الصرف الصحي مع طقس الإسكندرية غدا التي أعلنها اللواء مهندس محمود نافع، رئيس الشركة منذ أمس الجمعة، وعليه توقفت الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

التنسيق الكامل بين غرف العمليات

وأكد «نافع» خلال بيان على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بها.