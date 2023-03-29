القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك في الإسماعيلية 

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، من ضبط مرتكبي واقعة قتل سائق توك توك بدائرة المركز وسرقة متعلقاته والمركبة.

وشكلت المباحث الجنائية فريق بحث فور العثور على جثمان قتيل الاسماعيلية مساء أول أمس، لمتابعة خط سير المجني عليه، قبل ارتكاب الواقعة، وتفريغ سجل هاتفه المحمول.

التوصل لمرتكبي الحادث

وتوصلت تحريات النقباء أحمد حمدي ومحمد عبدالباسط و أحمد عوض الله و أحمد إسماعيل، إلى أن وراء واقعة غياب المجني عليه سائق التوك توك، ويدعى محمد جمعة، شخصان مقيمان بدائرة مركز فايد وعلى علاقة مقربة من المجني عليه.

واستهدفت حملات مكبرة أماكن تردد المجني عليهما، ونجحت في ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة، وإلقاء جثة المجني عليه في إحدى المناطق الزراعية.

وقال المتهمين في تحقيقات الواقعة، إنهم اتصلوا بالمحني عليه وطلبوا توصيلهما، فور وصول المجني عليه قتيل الإسماعيلية تعدى عليه بالضرب وخنقه، واستوليا منه على مبلغ مالي كان بحوزته.

كما استولى المتهمون على المركبة، وقاموا ببيعها لآخر حسن النية، وأرشدوا عن مكان بيعها ومكان جثة المجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني: الاعدام عقوبة المتهمين

وقال محمد حسن محامي، إن عقوبة المتهمين تصل إلى الإعدام لقتلهما المجني عليه في نهار شهر رمضان مع سبق الاصرار والترصد، وتخطيطهما إلى قتله والتخلص من جثمانه بإلقائه في منطقة زراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المحكمة ستعاقب المتهمين بأقصى عقوبة لها، لما ارتكباه من جرم كبير بالتخطيط لقتل الشاب من أجل سرقة متعلقاته.