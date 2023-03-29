ضبط 4 أطنان بلح غير صالحة للاستخدام في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية ومراقبة الأغذية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، حملات مرورية على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية والمصانع ومحلات الجزارة.

يأتي ذلك لمتابعة جودة المعروض من السلع، وللتأكد من وضع إعلان بالتسعيرة وقوائم أسعار السلع بمكان واضح، وأسفرت الحملات عن التالي:

بقطاع التموين والطب البيطري، جرى ضبط 19 عبوة وزن الواحدة كيلو جرام وعدد 71 زجاجة مبيدات منتهية الصلاحية باحدي محلات بيع المبيدات الزراعية، ومحطة وقود سيارات لتجميع 1000 لتر سولار.

كما جرى ضبط 120 عبوة غير مسجلة بوزارة الزراعة باحدي محلات بيع المبيدات الزراعية، محل جزارة يقوم بالذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي قطاع مراقبة الأغذية جرى ضبط التالي:

ضبط عدد 4390 كيلو بلح جاف متغير الخواص الطبيعية لوجود سوس وحشرات، وكذلك لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية أو مصدر.

وضبط عدد 1920 كيلو جرام مخلل مشكل معبأ مخلل مشكل لعدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية أو مصدر، وحرر عدد 7 محاضر جنح صحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.