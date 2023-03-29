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موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 29-3-2023

كتب:

هبة صبيح
12:39 م | الأربعاء 29 مارس 2023
موعد أذان المغرب في بورسعيد

موعد أذان المغرب في بورسعيد

مع بدء صوم اليوم السابع في شهر رمضان، يرغب المسلمون في معرفة موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 2023-3-29 حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر، وتنتهي بأذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 2023-3-29 استعدادا لصلاة المغرب ثم الإفطار واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح. 

 

أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ سيكون في بورسعيد الساعة 6:07 دقيقة مساء، بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:15 قبل الشروق في الساعة 5:44 صباحا، والظهر 11:56 صباحا العصر 3:27 مساء، والمغرب 6:08 مساء. 

وينتظر أداء أهالي بورسعيد لصلاة العشاء الساعة 7:26 مساء، وبعدها صلاة التراويح.  

 

 

 

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