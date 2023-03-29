موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 29-3-2023

مع بدء صوم اليوم السابع في شهر رمضان، يرغب المسلمون في معرفة موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 2023-3-29 حيث بدأت ساعات الصيام منذ الفجر، وتنتهي بأذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 2023-3-29 استعدادا لصلاة المغرب ثم الإفطار واستكمال شعائر صلاة العشاء والتراويح.

أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29

وتقدم «الوطن» لقرائها موعد أذان المغرب الیوم في بورسعيد الأربعاء 2023-3-29، حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ سيكون في بورسعيد الساعة 6:07 دقيقة مساء، بعد أن أدى المصلون صلاة الفجر في 4:15 قبل الشروق في الساعة 5:44 صباحا، والظهر 11:56 صباحا العصر 3:27 مساء، والمغرب 6:08 مساء.

وينتظر أداء أهالي بورسعيد لصلاة العشاء الساعة 7:26 مساء، وبعدها صلاة التراويح.