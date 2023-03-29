يولي عشرات الآلاف من المسلمين أهمية كبرى حول موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 والموافق سابع أيام شهر الصوم المبارك، لارتباطه الوثيق بالإفطار وإعلان انتهاء صيام اليوم، فضلًا عن حرص الكثيرين على أداء صلاة المغرب في المساجد جماعة قبل تناول الإفطار بعد كسر صيامهم بالتمور.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 وموعد الإفطار في سابع أيام شهر رمضان، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

وتفصلنا ساعات قليلة فقط عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم والذي ينطلق مساءً مُعلنًا انتهاء سابع أيام الصوم من شهر رمضان المبارك وفقًا لإمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية، والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة قُبيل انطلاق شهر الصوم.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 6:13 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم وفقًا لـ إمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم فإنّها تقام عقب رفع الأذان بنحو 10 دقائق حيث يبدأ إقامتها في تمام الساعة 6:23 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023

ويرتبط موعد الإفطار اليوم في الفيوم الأربعاء 29-3-2023 بموعد أذان المغرب ارتباطًا وثيقًا، ويحرص الأهالي على معرفته، حيث يكسر آلاف الصائمين صيامهم ويبدأون في تناول الإفطار فور سماع أذان المغرب.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 نحو 14 ساعة و9 دقائق، والتي تزداد اليوم تلو الآخر حتى آخر أيام شهر الصيام لتبلغ نحو 14 ساعة و51 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

موعد أذان الظهر اليوم في الفيوم.. 12:02 ظهرًا.

موعد أذان العصر اليوم في الفيوم.. 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم.. 6:13 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم في الفيوم.. 7:31 مساءً.