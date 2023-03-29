البرلمان النمساوي يبحث سحب الثقة من الحكومة الفيدرالية

بدأ البرلمان النمساوي، اليوم، جلسة خاصة لمناقشة سحب الثقة من الحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، بناء على طلب تقدمت به عدة أحزاب معارضة.

وقالت مصادر برلمانية اليوم الأربعاء، إنّ الجلسة بدأت باستجواب وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر حول الوضع الاقتصاد في البلاد، وتداعيات الأزمة الراهنة على سوق العمل ومنظومة المساعدات الاجتماعية.

التصويت على إقالة الحكومة اليوم

وأشارت المصادر إلى أنّه سيتم في وقت لاحق اليوم التصويت على إقالة الحكومة النمساوية، وحال الموافقة عليه سيتم تعيين حكومة من الخبراء وإجراء انتخابات جديدة.

ولفتت المصادر الى أنّ الطلب المقدم من أحزاب المعارضة، اتهم الحكومة بضعف الكفاءة وعدم المسؤولية، خاصة في فترة إجراءات مكافحة جائحة كورونا والتي تعرضت لنقد سياسي واسع.