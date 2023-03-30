تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالمرج 

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطهم رجال الشرطة، واقتادوهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أنّ بعض الأشخاص ينقبون عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، جرى استهداف العقار المشار إليه، وجرى ضبط 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، حال التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق مترين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة التنقيب عن الآثار تعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، بأنه «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه».

وأوضح أن من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.