«الداخلية» تضبط المتهم بقتل عامل بـ«سكين» في المرج

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لتعديه على آخر بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى وفاته، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة .

التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المتوفى) (طرف ثان: أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضــــرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، ولاذ بالفرار .

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية