مسلسل جعفر العمدة الحلقة 7.. هل تعود ثريا إلى زوجها؟

بعد أن شهدت الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، أحداثا مثيرة بطلاق «ثريا» مي كساب من جعفر العمدة في وسط الشارع، وأثارت حالة كبيرة من التعاطف من قبل رواد على السوشيال ميديا، ينتظر الجميع مسلسل جعفر العمدة الحلقة الـ 7 لمعرفة هل تعود ثريا لجعفر بعد طلاقها في وسط الشارع؟.

أحداث من مسلسل جعفر العمدة الحلقة السادسة

اكتشفت «ثريا» التي تجسد دورها الفنانة مي كساب خلال الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، أنّ ابنها الوحيد من جعفر العمدة ما زال على قيد الحياة، بعد أن كان مخطوف من 19 سنة، لكن بعد أن اكتشف جعفر أنّه ليس ابنه الحقيقي بعد أن ذهب للشخص الذي ادعى أنّه وجد ابنه المخطوف من 19 سنة، وبعد اكتشافه أنّه ليس ابنه الحقيقي، وأنّه ادعى ذلك من أجل الحصول على الأموال، فضربه واعترف له أنه فعل ذلك فقط بتعليمات من بلال شامة.

هل تعود ثريا لجعفر العمدة في الحلقة الـ 7؟

وبعد أن علمت «ثريا» أنّه ليس أبنها الحقيقي، وبسبب انهيارها قبلت يد أحد أعدائه، لمعرفة مكان ابنها ورفع صوته عليها فحضر جعفر العمدة وطلقها وسط الشارع، وتساءل الجمهور هل تعود ثريا لجعفر العمدة في الحلقة السابعة؟.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة الـ 7

ويأتي مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة، بطولة محمد رمضان، على قناة dmc، في الساعة 10:15 مساءً، طوال شهر رمضان الكريم، وتعرض مرتين في الإعادة، وموعد المرة الأولى في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً يوميا.