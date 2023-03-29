هالة صدقي عن مسلسل جعفر العمدة: «المخرج قالي مش شايف غيرك في الدور»

قالت الفنانة هالة صدقي، إن مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة لم يكن عن طريق قراءة سيناريو أو «إسكربت»، بل إن المخرج محمد سامي هاتفها وقال لها إن هناك فكرة لن تُنفذ إلا بوجودها، وإذا وافقت سيتم تنفيذها، وحال رفضها سيتم إلغائها، وعلى الفور وافقت وأبلغته بثقتها الكبيرة به، مؤمدة أنهما سيقدمان عملا جيدا.

المخرج محمد سامي جار هالة صدقي

وأضافت «صدقي»، في حوار مع الإعلامية إنجي علي، ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، على راديو «نجوم أف إم»، أن المخرج محمد سامي جارها بنفس العقار ولكنهما لم يعملا معًا، وكان دائمًا لديها فضول يتعلق بأسباب نجاح الممثلين مع محمد سامي، وظهورهم بصورة مختلفة عن بقية أعمالهم.

إصرار المخرج على تجسيد هالة صدقي لدور «صفصف»

وأكملت الفنانة هالة صدقي، أنها قامت عقب هذه المكالمة بقراءة السيناريو وعمل البروفات، متابعة «شركة الإنتاج كانت عايزة توفر في الميزانية، ويضغطوا لتغيير هالة صدقي، وطلبوا من محمد سامي استبدالي، إحنا عندنا أنا مش موجودة أو فاضية، طيب نجيب فلانة وفلانة وكده، فمحمد سامي قالهم لا في أدوار أنا مابشوفش غير فلانة، أو فلان، غير كده مش هينفع، وإصراره كان مهم أوي، وده كان بيحصل زمان، كان الدور مكتوب لفلان، ولو مشغول ننتظر لما يفضى، لكنت دلوقتي مرحلة مين فاضي ناخده، أو مين الأقل أجرا».

وأشارت إلى أن المخرج محمد سامي هو من أصر وصمم على وجودها، وأنها كانت تريد العمل معه، متابعة «كان عنده ثقة إن صفصف دي هتبقى حكاية».