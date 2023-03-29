هالة صدقي عن مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة: بصمتي موجودة في كل مشهد

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها تشارك في أعمالها الفنية دون تخطيط للمستقبل، وتكتفي فقط بأداء عملها وتصوير مشاهدها.

وأضافت أنها كانت تتلقى كلمات مخرج وفريق عمل مسلسل جعفر العمدة، بأن شخصية «صفصف» ستنجح نجاحا كبيرا «وهتكسر الدنيا»، على أنها نوع من المجاملة، مشيرة إلى أن التوفيق والنجاح من الله سبحانه وتعالى، «الوحيد إللي كان عارف إن الشخصية هتفرق مع الجمهور هو محمد سامي».

نجاح شخصية «صفصف» تحقيق لنبوءة محمد سامي

وأضافت «صدقي»، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقرب لك»، على راديو «نجوم أف إم»، أن المخرج محمد سامي هاتفها بعد ردود الأفعال الواسعة على شخصية «صفصف»، وقال لها «أهو إللي قولتهلك»، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن تحظى الشخصية بهذا النجاح.

هالة صدقي: «أنا دايمًا مش راضية في الشغل»

وتابعت الفنانة هالة صدقي، أنها منذ بداية عملها في المجال الفني لا تتوقع أبدًا أي شيء يتعلق بعملها، لأنها تنتظر باستمرار ردود الفعل بشيء من القلق والخوف، وعدم الرضا، «دايمًا أنا مش راضية، ومعنديش رضا في الشغل».

الشعور بالرضا بعد انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

وتابعت: «لأول مرة أخرج من تصوير عمل وأنا راضية، راضية لأني مفوتش مشهد، مفيش مشهد اتعمل كده، لأ أنا حاطة بصمة ليه في كل مشهد، صغير كبير، أنا حاطة بصمتي فيه، فكنت راضية».