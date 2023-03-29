الطفل عمر حسن يحكي موقفا إنسانيا لخالد يوسف خلال تصوير «سره باتع»

أبدى الطفل الفنان عمر حسن سعادته بتأدية دور «السلطان حامد»، وذلك ضمن أحداث مسلسل «سره الباتع» مؤكدًا أنه تلقى إشادات واسعة فور ظهوره في الحلقة السادسة من المسلسل.

سعادة مضاعفة بسبب مشاهده مع الفنان ماجد المصري

وأوضح عمر حسن في تصريح لـ«الوطن» أن سعادته مضاعفة، نظرًا إلى أن مشاهده كانت مع الفنان ماجد المصري، الذي أدى دور والد حامد، مؤكدًا أنه متعلق بحب ماجد المصري منذ فترة طويلة.

وحكى عمر حسن كواليس مشاركته في المسلسل، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من مكتب المخرج خالد يوسف يعرضوا عليه المشاركة في عمل «أوديشن» المسلسل، وبالفعل ذهب للمكتب والتقي بيوسف خالد يوسف نجل المخرج خالد يوسف وأجرى اختبارات الأوديشن، وأثنى عليه يوسف خالد يوسف لافتًا إلى أنه تلقى اتصالًا بعد يومين بقبوله في الدور مبديًا سعادته للعمل مع المخرج خالد يوسف.

عمر حسن: «فرحان جدًا إني اشتغلت مع أستاذ كبير زي الأستاذ خالد يوسف»

وأشار إلى أنه ذهب للتصوير وهو متوتر بشكل كبير، على الرغم من مشاركته في أعمال فنية سابقة، موضحا أنه وجد طاقة إيجابية في موقع التصوير، مثنيًا على المخرج خالد يوسف والذي كان يشجعه خلال التصوير مضيفًا «انا كنت فرحان جدًا اني اشتغلت مع أستاذ كبير زي الأستاذ خالد يوسف كان بيخاف على كل الممثلين».

موقف إنساني للمخرج خالد يوسف

وحكى الطفل عمر حسن عن موقف إنساني للمخرج خالد يوسف خلال التصوير، حيث لاحظ وجود زجاج مكسور ومسامير في موقع التصوير فأوقف التصوير، وجمعها بنفسه للحفاظ على سلامة الممثلين، مؤكدًا أنه يتمنى العمل مع خالد يوسف مرة أخرى.

ولفت إلى أنه سيظهر في 3 أفلام خلال الفترة القادمة وستعرض في موسم عيد الفطر المبارك، موضحا أنه يدرس حاليًا في الصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الخاصة، ووالده يعمل مرشدا سياحيا باللغة اليابانية ووالدته مرشدة سياحية باللغة الإيطالية ولديه شقيق ممثل أيضًا يدعى «ياسين حسن» أكبر منه بعام واحد وشارك في بعض الأعمال الفنية السابقة.