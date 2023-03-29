هالة صدقي: «سلوى عثمان غول تمثيل.. والممثلين بينجحوا مع محمد سامي»

هنأت الفنانة هالة صدقي، المصريين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة الذي تشارك به، وعن آمالها في استمرار هذا النجاح، إذ لم يعرض حتى الآن إلا 6 حلقات فقط، متابعة «يارب نستمر على كده وده الأهم».

وأضافت «صدقي»، في حوار مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم أف إم»، أن مسلسل جعفر العمدة من 30 حلقة ومستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، متابعة «أنا مجليش إسكريبت ومجاليش سيناريو، أنا كلمني الأستاذ محمد سامي وقالي في فكرة في دماغي وأنا شايف الفكرة دي بوضوح، وشايفك فيها، ومش شايف حد خالص غير انتي، فقولي لي انتي معايا ولا لأ، أحطها ولا لأ».

هالة صدقي: «النجوم بينجحوا دايما مع محمد سامي»

وتابعت الفنانة هالة صدقي، أنها كانت دائمًا تطرح تساؤلا على نفسها، مفاده «لماذا ينجح الممثلون مع محمد سامي، وبيكونوا مختلفين خالص، وبيعملوا مشاهد ماستر سين حتى لو الدور صغير».

وأضافت، «سيبك من أحمد زاهر وروجينا دول نجوم برضه، لكن سلوى عثمان بتعمل أدوار صغيرة، لكن ظهرت كغول تمثيل وجبارة، وعملت دور تحفة، وأنا فاكرة المشهد بتاعها كويس في مسلسل البرنس، مش مهم تعملي مليون حلقة وتكوني موجودة من الجلدة للجلدة، المهم تعملي مشهد أبقى فاكراه».