هيئة الرقابة الإشعاعية توافق على إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، في جلسته رقم 2 المنعقدة اليوم على منح إذن بإنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات.

التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أنه بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم 211 لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الاولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.

- قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

- ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 2 لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.

تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية

وقالت الهيئة في بيان إنها ستوالي جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.

عملية المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة استمرت حتى شهر فبراير 2023

وقال الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تصريحات صحفية أن عملية المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة استمرت حتى شهر فبراير 2023، وتضمن ذلك إعداد تقارير المراجعة والتقييم والتي زادت عن 8500 صفحة لمستند الترخيص الرئيسي لافتا إلى أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قامت بإجراء تفتيش شامل في الفترة من 11-17 مارس 2023 للتحقق من جاهزية بدء عملية إنشاء الوحدة الثالثة والتفتيش على عملية إنشاء الوحدة الأولى.