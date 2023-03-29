مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. ماذا سيفعل أحمد العوضي مع مهرة؟

أحداث مهمة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة، من بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، حيث انتهت بأن أحمد العوضي رأى ياسمين عبدالعزيز وهي تركب السيارة مع «زيدان»، الذي يؤدي دوره ماجد المصري، وذلك بعدما ظلت ياسمين عبد العزيز تتصل بأحمد العوضي، حتى يقف بجانبها بعد دخول اختها المستشفى، ولكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، ولم يرد عليها.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة

وفي هذا التوقيت، استغل ماجد المصري شدة ياسمين عبد العزيز، واحتياجها للأموال، ووقف بجانبها في ظل سفر أحمد العوضي، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة، وشاهدها جابر الكومندا أثناء نزولها من السيارة وهي مع زيدان.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة

مسلسل ضرب نار يعرض يوميًا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.