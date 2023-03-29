 المعهد القومي للمعايرة يحصل على عضوية اللجنة الدولية للكهرباء

أكّد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة للبحث العلمي حريصة على الارتقاء الدائم والمستمر بالمستوى العلمي والبحثي للمعاهد والمراكز البحثية، وخلق مناخ للإبداع والتنافس بين الكوادر العلمية والبحثية، وإثراء الأنشطة البحثية والنشر العلمي على المستوى الدولي بما يُسهم في تحسين وضعها بما يتواكب مع المعايير العالمية، ورفع قدراتها على تقديم خدماتها بشكل متميز داخل مصر وخارجها.

وثمّن حصول المعهد القومي للمعايرة على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية (CCEM)، ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.

إمكانيات وأنشطة الشعبة في مجال الكهرباء

وأشارت نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أنَّ اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)، قد وافقت في اجتماعها رقم 112 المُعقد في مارس 2023، على قبول عضوية المعهد القومي للمعايرة ممثلًا عن جمهورية مصر العربية بعد توافر شروط العضوية.

وكانت رشا سيد القائم بأعمال رئيس شعبة الكهرباء قد قدمت عرضًا عن إمكانيات وأنشطة الشعبة في مجال الكهرباء والمغناطيسية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لعلوم الكهرباء والمغناطيسية (CCEM).

وأشادت اللجنة بالعرض المُقدم والذي يوضح أنشطة الشعبة فى حفظ معايير القياس للكميات الكهربية المختلفة، والنجاح في المقارنات الدولية ونشر قدرات قياس على موقع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM-KCDB، فضلًا عن نشر أبحاث علمية مُتخصصة في مجال الميترولوجيا والمشاركة الإيجابية في المنظمة الإقليمية للمترولوجيا AFRIMETS.

اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية

وتعد اللجنة الاستشارية الدولية للكهرباء والمغناطيسية، أكبر تجمع دولي لعلماء مترولوجيا الكهرباء والمغناطيسية، والذي يتم من خلاله تبادل المعلومات حول أحدث وأفضل التقنيات الجديدة المستخدمة في القياس والمعايرة، وكذلك تخطيط وتنفيذ ومراقبة المقارنات الدولية ودعم عملية مراجعة قدرات القياس والمعايرة.

جدير بالذكر أنَّ المعهد القومي للمعايرة قد سبق وحصل على عضوية اللجنة الاستشارية الدولية للأطوال (CCL) في أغسطس 2022.