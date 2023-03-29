640 مليون جنيه تكلفة تطوير شبكة الكهرباء في 5 محافظات بالصعيد

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تسعى لتحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضه لكهرباء مصر في نطاق عمل الشركة الذي يشمل 5 محافظات، وهي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد» والتي تمثل حوالي 51% من مساحة مصر.

وأوضح أنه من المستهدف أن يصل عدد المشتركين إلى 4 مليون و713 الف مشترك في نهاية العام المالي «2023/2024 » بنسبة زيادة قدرها 3.97% عن المتوقع للعام المالي الحالي.

مستهدف وصول الحمل الأقصى للشركة إلى « 3322» ميجاوات

وأشار خلال رئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لمناقشة واعتماد الخطة والموزانة للشركة للعام المالي الحالي إلى أنه من المستهدف وصول الحمل الأقصى للشركة إلى 3322 ميجاوات خلال عام «2023/2024» مقابل حمل أقصى قدره «3265»ميجاوات متوقع للعام المالي الحالي.

وأضاف أنه جرى وضع مشروع للموازنه التخطيطية للشركة، لتحقيق ما يلبي احتياجات العملاء حيث من المستهدف تنفيذ مشروعات بمبلغ 748.928 مليون جنيه.

مجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة

وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تتلخص في تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء.

وأضاف أنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض، فقد استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالي 640 مليون جنيه سيتم من خلالها الآتي:

- إنشاء 3 لوحات توزيع جديده وإحلال 7 لوحات.

- إضافة موصلات وكابلات جهد متوسط بطول 247.5 كيلو متر.

- إضافة 65.9 كيلومتر على شبكة الجهد المنخفض.

- إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول 243 كيلومتر.

- إضافة 209 أكشاك ومحولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال 108 محول توزيع.

توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات

وأشار إلى أن الشركة أطلقت خطة لتطوير مراكز الخدمة التابعه للشركة، وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمه وميكنة جميع الخدمات ومن المستهدف تطوير 24 مركز خدمه عملاء خلال العام المال.

تفعيل نظام التحصيل الالكتروني بالتعاقد مع البنوك التجارية

وأوضح أنه في إطار المجال التجاري فمن المستهدف أن تصل كمية الطاقة المباعة 17.821مليار ك.و.س خلال «2023/2024 » بقيمة 17.038 مليار جنيه.

كما تستهدف الشركة أن تصل نسبة الفقد إلى 16.4%، لافتا إلى اتخاذ الشركة مجموعة من الإجراءات لتنشيط التحصيل منها تفعيل نظام التحصيل الإلكتروني من خلال التعاقد مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبق الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد تيسيرا على المشتركين ولكل قطاعات الشركة.