انطلاق احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر بآيات من الذكر الحكيم (فيديو)

انطلقت احتفالية الأزهر الشريف بمناسبة الذكرى الـ1083 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، اليوم الأربعاء.

حضور الاحتفالية

جاء ذلك بحضور د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق ، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية ، وكوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف، وافتتح الحفل القارئ الصغير عمر أبو علي من مبدعي مكتب الابتكار بالأزهر الشريف.

برنامج الحفل

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة لفضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة للدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وكلمة للدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كما يتضمن فقرات إنشاد ديني لطلاب الأزهر الموهوبين، وللطلاب الوافدين، فضلا عن إنشاد ديني لمواهب مكتب الأزهر لدعم الابتكار، كما يتضمن نشاطا للخط العربي.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

خطة الجامع الأزهر

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: «260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين».