إصابة سيدة في انهيار جزئي لعقار قديم شرق الإسكندرية

أصيبت سيدة تصادف مرورها وقت انهيار جزئي لعقار قديم، خال من السكان، مكون من طابقين بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، فيما تبين أن العقار صادر له قرار هدم وترميم.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط عقار الإسكندرية الكائن بشارع مسجد الغانم بمنطقه السيوف بحري، وانتقل مسئولي الحي وقوات من إدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية اليوم

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من طابقين، وسقوط شرفة وجزء من سقف غرفة الطابق الأول علوي، ما أسفر عن إصابة سيدة بإصابات طفيفة تصادف مرورها أسفل العقار لحظة انهياره.

ومن جهته، قال اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار المنهار جزئيا كان قد صدر له قرار إزالة الطابق الأول وترميم الطابق الأرضي ولم ينفذ من قبل صاحب العقار وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حواجز خشبية

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، في بيان، أنه جرى وضع حواجز خشبية بمحيط العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.