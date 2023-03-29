مصرع شاب صعقا بالكهرباء في كفر الشيخ

لقي شاب مقيم بإحدى قرى مركز البرلس، في محافظة كفر الشيخ، مصرعه، نتيجة صعق كهربائي، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بلطيم النموذجي.

وصول الشاب للمستشفى جثة هامدة

وأبلغت نقطة شرطة مستشفى بلطيم النموذجي بمحافظة كفر الشيخ، مركز شرطة البرلس بوصول شاب جثة هامدة، وذلك عقب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب بسبب صعق كهربائي، لينتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة البرلس للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادث والتفاصيل.

وبعد الفحص والمعاينة، تبين أن الشاب المتوفى يُدعى «أ.م.ا.ن»، 23 عاما، عامل، ومقيم بقرية ير بحري، التابعة لمركز البرلس.

وبسؤال والده عن سبب وكيفية وفاة نجله، قرّر بأنه خلال قيام نجله بالعمل بأرضهم الزراعية بناحية قرية 68، التابعة لمركز الحامول، ومحاولته توصيل ماكينة الري بالكهرباء، صعقه التيار الكهربائي، ولا يتهم أي أحد بالتسبب في وفاته نجله، ولا يشتبه في أن الوفاة بها شبهة جنائية.

الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية

وبانتداب مفتش الصحة بمركز شرطة البرلس، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على العامل المتوفى، أكد أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب بسبب تعرض الشاب المتوفي لصعق كهربائي، ليتحرر بذلك محضر حمل رقم 1205 لسنة 2023 إداري مركز شرطة الحامول.