مجلس جامعة المنيا يقرر زيادة بدل الانتقال للعاملين

وافق مجلس جامعة المنيا، على رفع قيمة بدل الانتقالات لمواجهة نفقات التنقلات للعاملين، وذلك وفقا للحقوق المقررة بالقوانين واللوائح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومستشاري الجامعة للشئون القانونية، وأمين عام الجامعة.

بناء مجتمع جامعي يتعامل رقميا

وجه رئيس جامعة المنيا بتعزيز التعاملات الرقمية والمراسلات الإلكترونية ومتابعة الإيميل الرسمي لجميع الكليات بشكل منتظم، للاطلاع على كل ما يختص من مراسلات لإدارات العلاقات العلمية والثقافية من منح وقرارات وغيرها، في إطار تعظيم دور التحول الرقمي وبناء مجتمع جامعي يتعامل رقميا في كل التعاملات الإدارية وترابط إدارات الجامعة رقميا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة منبثقة من مجلس الجامعة؛ لدراسة وتحدد الآليات لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في التدريس والتدريب لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية والبرامج الدولية بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية بشكل دوري؛ اتساقا لما تتوجه إليه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي.

قواعد منظمة لفحص الاقتباس العلمي

ووجه رئيس الجامعة إلى تفعيل قرارات مجلس الجامعة من قواعد منظمة لفحص الاقتباس العلمي للرسائل العلمية والتي تلزم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث باستلام الرسائل من الباحثين ومراجعتها على النسخة الإلكترونية، واعتمادها بخاتم الكلية استعدادا لفحصها، وإعادة مراجعتها بعد الفحص للتأكد أنها هي من تم التحكيم عليها، وعدم تداولها نهائيا من خلال الباحثين؛ ضماناً لسلامة الإجراءات.

كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات للوقوف على مدى جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية للتحول إلى الفصول الذكية والتعليم التفاعلي، من حيث أن تكون مجهزة ومعززة بالشاشات الذكية التي تخدم العملية التعليمية، للوصول إلى تعليم ديناميكي تفاعلي فعال، وتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس على طرق الاستخدام وتبادل البيانات التفاعلية عليها، وإعداد دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية بجميع الكليات ومدي استخدامات الأدوات الذكية المتواجدة بها فعليا داخل القاعات.