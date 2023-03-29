موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

يحرص كثير من الصائمين في شمال الصعيد، على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 29-3-2023، والذي يوافق سابع أيام شهر رمضان، حيث تتجمع الأسر حول موائد الإفطار في أجواء مميزة.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها عددا من الخدمات خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية، وكذلك مواقيت الصلاة المختلفة، كالتالي:

موعد صلاة الظهر: 12:02 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:13 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:30 مساء.

موعد صلاة المغرب في المنيا

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة و8 دقائق، وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء سابع يوم في صيام شهر رمضان 2023.

وتزيد مدة الصيام تدريجيا طوال أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، حيث يزيد النهار لمدة تقترب من الدقيقة بشكل يومي، بينما تقل مدة الليل بمقدار دقيقة واحدة، وزادت ساعات الصيام منذ بدء شهر رمضان في محافظة المنيا بمقدار 8 دقائق خلال 7 أيام.