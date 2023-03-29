مواقيت الصلاة في محافظة المنيا يوم الأربعاء 7 رمضان

يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في سابع أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع على الإكثار من الطاعة والتقرب إلي الله.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأربعاء 29 مارس، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في المنيا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الأربعاء 29 مارس بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:25 صباحا.

الظهر: 12:02 مساءا.

العصر: 3:32 مساءا.

المغرب: 6:13 مساءا.

العشاء: 7:30 مساءا.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأربعاء 29 مارس، الموافق 7 رمضان، في تمام الساعة 4:25 صباحا، وبحسب هيئة المساحة، فإن موعد أذان الظهر في المنيا الأربعاء في تمام الساعة 12:02 مساءا، وموعد أذان العصر في المنيا الأربعاء، في تمام الساعة 3:32 مساءا، وأذان المغرب في المنيا بتمام الساعة 6:13 مساءا.

موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الأربعاء

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العشاء في المنيا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7:30 مساءا.