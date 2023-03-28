تقديم خدمات طبية لـ 8 آلاف سيدة ضمن مبادرة العناية بالأم والجنين في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 8ألف و 830 سيدة من السيدات الحوامل، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

الكشف المبكر عن العديد من الأمراض

قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

المبادرة تتم داخل 260 وحدة صحية

من جانبه، أوضح دكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركز طبي، وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.