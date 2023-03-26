معرض فني في جامعة المنيا لنشر فكرة المشروعات الصغيرة

أقام طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية بجامعة المنيا معرضاً بعنوان «Model&Scarf»، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبإشراف الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة إيمان فرغلي، القائم بأعمال رئيس قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والدكتورة أميرة يسري، أستاذ طباعة المنسوجات المساعد بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، وآمنة ربيع المدرس المساعد.

نشر فكرة المشروعات الصغيرة

وأوضحت الدكتورة أميرة يسري، أن المعرض أُفتتح بقاعة حنا حبيب رملة بالكلية، متناولاً إنتاج طلاب الفرقة الأولى لمادة طباعة المنسوجات والإنتاج، ومجموعة من أغطية الرأس، والطرح والملابس المنفذة بتقنية العقد والربط مما يساعد على نشر فكرة المشروعات الصغيرة، محققه القيم اللونية والتصميمات الجمالية للأقمشة والملابس، وتضمن الإنتاج أيضاً زينة شهر رمضان المبارك المُنفذة بتقنية الاستنسل.

تنصيب اتحاد كلية دار العلوم

على جانب أخر، شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية دار العلوم للعام الجامعي، بحضور وكلاء الكليات، وحسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.

وأشاد رئيس جامعة المنيا بدور الاتحادات وما يقومون به لخدمة جامعتهم وزملائهم، مطالبهم بتكثيف جهودهم انطلاقاً من دورهم لإظهار كليتهم وجامعتهم بصورتها المشرفة.

وفي نهاية الاحتفالية تم تنصيب رئيس الاتحاد ونائبه، والأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة بالكلية، واعضاء لجان الاتحادات الطلابية.