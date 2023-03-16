جامعة المنيا: الكشف على 620 مواطنا مجانا في قرية السلطان حسن بأبوقرقاص

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قافلة بيئية تنموية لقرية السلطان حسن بمركز أبو قرقاص بالمحافظة؛ وذلك في إطار مشاركة جامعة المنيا في المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً.

تنفيذ أنشطة طبية وتنموية

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن القافلة تأتي استكمالًا لدور الجامعة الخدمي الذي تقوم به تجاه مجتمعها الخارجي وتنفيذ العديد من الأنشطة الطبية والتنموية في القرى المستهدفة، مشيراً إلي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 620 من أهالي القرية في تخصصات الأطفال، والباطنة، والرمد، والأنف والأذن، والنفسية والعصبية، والمسالك البولية، والجلدية، والصدر، والعظام، والقلب، وصرف الأدوية لهم من الصيدلية المرافقة للقافلة.

ندوات حول التعامل مع المريض

وأضاف بأن القافلة أيضًا قامت بتنظيم ندوات توعوية حاضرها أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن «التعامل مع مريض السكر»، وندوات أخرى عن الإسعافات الأولية، و كيفية التصرف في حال وقوع زلازل أو هزات أرضية مفاجئة، فضلًا عن تنظيم ندوة قدمتها كلية الآداب عن أهمية التعليم لأطفال القرية، وطريقة انخراط سيدات القرية غير المتعلمات في مشروع محو الأمية الذي تقوم بتنفيذه جامعة المنيا، كما شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضي إلى العيادات الطبية.