تدهور الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان.. ومصدر: يجب نقلها لمستشفى متخصص

تدهورت الحالة الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، أمس، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إثر معاناتها مع مرض السرطان اللعين.

وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان لـ«الوطن»، إنّ الأخيرة محتجزة داخل أحد المستشفيات غير المتخصصة في علاج الأورام، ما يستلزم نقلها إلى مستشفى متخصصة لمتابعة حالتها بشكل دقيق، مضيفا أنّ الحالة في تدهور مستمر، خاصة وأنّها تعاني مع المرض منذ سنوات عدة.

منع الزيارات عن شيرين الطحان

وأوضح المصدر، أنّ الزيارات ما زالت ممنوعة عن شيرين الطحان، حيث يتابع الأطباء حالتها أولا بأول، ويرون أنّه لابد من نقلها لمستشفى متخصص في علاج الأورام.

لقاء الخميسي تناشد متابعيها بالدعاء لـ شيرين الطحان

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، ناشدت متابعيها بالدعاء للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، مؤكدة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» أنّ الأخيرة تحتاج للدعاء والصلاة لها لتتجاوز أزمتها الصحية، إذ أنها – وتقصد شيرين – في اختبار صعب للغاية، بحسب قولها.