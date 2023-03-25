تفاصيل الحالة الصحية لـ شيرين الطحان.. الأطباء يمنعون الزيارات عنها

تحظى الحالة الصحية للفنانة والمذيعة شيرين الطحان بحالة تعاطف كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، قبل أيام، داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان لـ«الوطن» إنَّها ما زالت متواجدة داخل غرفة العناية المركزة، وحالتها الصحية غير مستقرة نسبياً، ولذلك قرر الأطباء المتابعين لحالتها منع الزيارة عنها، حيث كان أفراد أسرتها وأصدقائها يزورنها في ساعة محددة كل يوم، وفقاً لكلام المصدر.

شيرين الطحان تعاني من مرض السرطان

وأوضح المصدر أنَّ شيرين الطحان تعاني من مرض السرطان منذ سنوات، ولكن حالتها الصحية شهدت تدهوراً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة، ما استلزم نقلها إلى المستشفى للوقوف على تطورات الحالة، ووقتها قرر الأطباء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

وكان المسؤول عن إدارة حسابات الفنانة شيرين الطحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد طالب متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل في هذه الأيام المباركة.

أبرز أعمال شيرين الطحان

يُذكر أنَّ شيرين الطحان قد ذاع صيتها بعد مشاركتها في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها «السبع وصايا، والركين، ورمضان كريم، واسم مؤقت».