مواعید مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يترقب الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، ويتساءلون عن موعد عرض الحلقة الثامنة، في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه، وتوالت الأحداث المشوقة.

موعد عرض الحلقة الـ 8 من مسلسل عملة نادرة

وتعرض الحلقة الثامنه من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الـ 1صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وجاءت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، بوقوفها أمام حماها، في محاولة منها للحفاظ على إرث ابنها، لكنه يرفض حصولها عليه إلا حال موافقتها على زواجها بابنه الأكبر «مسعود»، وتوافق نيللي، لكنها تضع خطة أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، وجومانا مراد، وأحمد عيد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وندى موسى، وعلي الطيب،ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.