مسلسل عملة نادرة الحلقة 7.. أهل عبد الجبار يرفضون قرار حرق النجع

لازالت الأحداث تتوالي وتستمر خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، من بطولة نيللي كريم، حيث تنافس بالعمل في ماراثون دراما شهر رمضان 2023، والعمل يجمع في بطولته كلا من جمال سليمان، وكمال أبو رية .

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 7

وينتظر عدد كبير من الجمهور مسلسل عملة نادرة الحلقة 7، بعد الأحداث التي حدثت في الحلقة 6، حيث رفضت «نفيسة» قرار عبد الجبار بحرق النجع، وتستغرب الدكتورة «أنس» التي تجسد شخصيتها الفنانة ندى موسى من رأيها.

وتتصل «أنس» بعصام أبو عصايا سراً من خلال الهاتف الذي أهداه لها، وتعترض على أسلوبه في الحديث، و يخبرها أنه من عائلة أبو عصايا، وتنزعج «أنس» من حديثه حيث أنها لم تتعود منه على هذه الطريقة في الحديث.

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وينفذ عبد الجبار تهديده، ويستغل شباب إحدى الجماعات المتطرفة الحريق، ويقومون بإلقاء النار داخل كنيسة، لكن تحاول «دميانة»، والتي تجسد شخصيتها الفنانة جومانا مراد، تقوم بمساعدة قس بإخماد الحريق.