موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة.. جمال سليمان يحرق النجع بالكامل

يرغب الجمهور في معرفة موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، بعد النجاح التي حققته البطلة أمس في الحلقة الـ6 خاصة بعد الصراع الذي قام بين جمال سليمان وكمال أبو رية.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة

من المقرر عرض الحلقة 7 من مسلسل عملة نادرة اليوم على قناة cbc، في تمام الساعة 7 ونصف مساء، ويجرى إعادة الحلقة في تمام الساعة 1 صباحا.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل عملة نادرة

يتلقى عبد الجبار اتصالا هاتفيا، ويخبره أنه على علم باختفاء «نادرة» وحفيده ويعرض عليه مساعدته في رجوعهم خلال 24 ساعة، يشكره ويؤكد له عبد الجبار أنه قادر على التصرف في الأمر، ويعزم قراره بأن يعطي مهلة محددة لأهل القرية حتى يعثروا على نادرة ونجلها.

يجمع عبد الجبار أهل النجع ويحدثهم بصوت مسموع ويبلغهم قراره الأخير بحرق النجع بالكامل وتهديدهم بالمزيد، إذا استمر غياب نادرة وحفيده، ويعطي لهم مهلة حتى الساعة 10 مساء.