بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حققها مسلسل الكتيبة 101، يبحث المشاهدون عن موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، بعد عرضه الأول الساعة التاسعة مساء على شاشة القناة، ونجاح المسلسل في تحقيق مشاهدات مرتفعة بعد عرض الحلقات الأولى، ويُتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث المشوقة.

وحددت شبكة قنوات ON ضمن خريطتها البرامجية في موسم الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، وعلى قناة ON دراما على مدار الأسبوع، حيث تعرض الحلقة الساعة التاسعة على القناة الأولى وفي العاشرة على القناة الثانية.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، حيث تذاع الحلقة التي تعرض للمرة الأولى الساعة 9 من مساء اليوم، في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد للمرة الثانية في العاشرة صباحا، أما الإعادة فتكون على قناة ON دراما تكون في الرابعة والربع من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تكون في الساعة الثامنة صباحا.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

وينتظر الجمهور اليوم متابعة الأحداث المشوقة لمسلسل الكتيبة الحلقة 7، حيث يتابع المقدم خالد (آسر ياسين) جهوده برفقة فريقه في جمع معلومات لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة في سيناء، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف إياد صالح، ويشارك عمرو يوسف في بطولة المسلسل بجانب عمرو سلامة ومجموعة من النجوم.