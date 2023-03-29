ارتفاع ضحايا حادث طريق بلبيس بالشرقية إلى 7 وفيات و10 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم طريق الزقازيق بلبيس في محافظة الشرقية، إلى 7 وفيات، فيما أصيب 10 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وقوع حادث طريق بلبيس

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد تصادم تريلا مع عدد من السيارات للنقل الجماعي بطريق بلبيس الزقازيق أمام مزلقان قرية أولاد سيف، فيما انتقل مدير الأمن إلى موقع الحادث لتفقد الضحايا والمصابين وتقديم اللازم من إسعافات لهم رفقة قوة أمنية من ضباط مركز بلبيس والمديرية.

الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع حادث بلبيس

أخطرت جهات التحقيقات بالواقعة لمباشرتها والتحقيق في أسباب وقوعها، بعدما تحرر محضرا بالواقعة، وكانت هيئة الإسعاف دفعت بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.