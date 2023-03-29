مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان 

مع سابع أيام شهر رمضان، يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية على أداء الصلوات في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

الفجر 4:19

ظهر 11:59

عصر 3:30

المغرب 6:11

العشاء 7:30

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ينطلق أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 4:19 صباحًا، ويسبقه موعد السحور، الذي يبدأ من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الرابعة صباحا.

أما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 ليكون في الساعة 11:59 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحين موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، ليكون في الساعة 3:30 عصرًا.

كما ينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، في الساعة 6:11 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.

أما موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، يحين في الساعة 7:30 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 نحو 14 ساعة و12 دقيقة.