ضخ 10 أطنان أرز في معارض «أهلا رمضان» بدمياط بسعر 15 جنيها للكيلو

أعلن علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ضخ 10 أطنان أرز، اليوم الأربعاء، فى جميع معارض «أهلا رمضان» على مستوى المحافظة، بسعر 15جنيها للكيلو، مشيرا إلى ضخ هذه الكمية يوميا لتوفير الأرز كسلعة أساسية بسعر مخفض لأهالي دمياط.

تخفيضات 30% على السلع

وقال وكيل وزارة التموين بدمياط، لـ«الوطن»، إن أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان» فى دمياط تشهد تخفيضات تتراوح بين 25 حتى 30% على بعض السلع الغذائية.

أماكن معارض «أهلا رمضان» في دمياط

ورصدت «الوطن» خريطة أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة دمياط، وعددها 9 معارض في مراكز ومدن المحافظة، كالتالي:-

1- معرض أهلا رمضان بعزبة البرج.

2- معرض أهلا رمضان بدمياط القديمة.

3- معرض أهلا رمضان بمدينة بالخياطة.

4- معرض أهلا رمضان بمدينة الروضة.

5- معرض أهلا رمضان بمركز فارسكور.

6- معرض أهلا رمضان بمركز الزرقا.

7- معرض أهلا رمضان بمدينة السرو.

8- معرض أهلا رمضان بمركز كفر سعد.

9- معرض أهلا رمضان بمدينة كفر البطيخ.

توفير كميات فى معرض أهلا رمضان

وأكد وكيل تموين دمياط لـ«الوطن»، توافر كميات كبيرة ليس من الأرز فقط، ولكن من كل السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية، فى معارض ومخازن «أهلا رمضان» في دمياط تكفي طوال شهر رمضان المبارك، ويتم ضخها أول بأول.

ولفت إلى أن هناك حملات مستمره على المحال التجارية والأسواق والمخابز، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل لضمان وصول السلع بالأسعار المناسبه لكل المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والحد من محاولات احتكار التجار.