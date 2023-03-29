تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج المسرحي نبيل منيب

أعلن الفنان محمد نبيل منيب، موعد ومكان جنازة والده المخرج المسرحي نبيل منيب، إذ رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وفاة المخرج نبيل منيب

وكتب محمد نبيل عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة إن شاء الله»، مضيفاً «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقد سبق وأعلن منذ قليل رحيل والدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «انتقل إلى رحمة الله والدي -الدكتور نبيل منيب- المخرج المسرحي وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون».

محطات في حياة المخرج نبيل منيب

نبيل منيب مخرج وممثل، وأستاذ تمثيل وإخراج أكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أعماله الإخراجية مسرحية «قريب وغريب» عام 2005.

كما قدم المخرج محمد نبيل، مسرحية «حاول تفهم يا ذكي» عام 1979، وجواز بالكومبيوتر، كما شارك ممثلًا في عدد من الأعمال منها مسلسل «لا تطفئ الشمس»، ومسلسل «العودة إلى المنفى».