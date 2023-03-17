وفاة زوجة الفنان مجدي فكري.. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر

توفيت اليوم زوجة الفنان مجدي فكري، ومن المقرر تشييع جثمانها والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك حسبما أعلن منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد ومكان جنازة زوجة مجدي فكري

وكتب منير مكرم، عبر حسابه بموقع فيس بوك: «الدوام لله، زوجة أخي الفنان مجدي فكري، وصلاة الجنازة في مسجد الحصرى ظهرً، الدوام لله».

صلاة الجنازة من مسجد الحصري

وأعلنت الفنانة لقاء سويدان، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، عبر حسابها بـ فيس بوك، وفاة زوجة مجدي فكري، وتأكيدها أن صلاة الجنازة من مسجد الحصري بعد صلاة الظهر.

يشارك في مسرحية شفيقة المصرية

ويشارك مجدي فكرًا حاليًا في مسرحية شفيقة المصرية، والتي تعرض على خشبة مسرح البالون، ويشاركه البطولة علا رامي، منة جلال، فادي خفاجة، وائل علاء، دعاء سلام سوليست فرقة رضا.